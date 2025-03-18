الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية

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استأنف النادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء الإثنين، على ملعب مختار التتش بفرع للنادي في الجزيرة استعدادًا للفترة المقبلة.‏

شهد المران تصعيد عدد كبير من عناصر فريق الشباب والناشئين، لتعويض غياب العديد من اللاعبين المتواجدين في معسكرات ‏المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.‏

وأدى اللاعبون المشاركون في المران فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات التخصصية التي وضعها الجهاز الفني، ‏ضمن برنامج الإعداد.‏

وشهد المران مشاركة علي معلول ويحيى عطية الله ثنائي الجهة اليسرى من دفاع الأهلي، بعد عودتهما من الإصابة.