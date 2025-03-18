مدير مجمع الشفاء بغزة: جرحى قصف الليلة الماضية يموتون على الأسرة

قال مدير مجمع الشفاء بغزة الدكتور محمد أبو سلمية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر في القطاع منذ فجر اليوم، أدت إلى ارتقاء 412 شهيدا وأكثر من 500 مصابًا.

وأضاف أبو سلمية، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مجزرة الليلة أعادت غزة إلى اليوم الأول من الحرب، منوهًا أن «هذا العدد الكبير لا يمكن التعامل معه في ظل منظومة صحية سليمة غير متهالكة».

ونوه أن الوضع صعب جدا في مجمع الشفاء الطبي، مضيفًا: «الاحتلال يمنع دخول أي شيء لقطاع غزة، وبالتالي فإن الجرحى يموتون على الأسرة ولا يمكن تقديم الخدمة لهم».

واستطرد: «نحن بحاجة ماسة إلى إدخال مستشفيات ميدانية، ونواجه نقصًا في الأدوية والمستلزمات الطبية، كما نعمل بأقل الإمكانات في ظل قطاع صحي منهك».

وأشار إلى أن «أعداد الشهداء مرشحة للزيادة في كل لحظة»، مطالبا دول العالم بالتدخل لوقف مجازر الاحتلال، خاصة أنّ الاحتلال يمنع دخول المستلزمات الطبية للقطاع.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.