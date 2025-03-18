تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة 4 أشخاص بحادث تصادم قطارين في الشرقية لـ22 أبريل المقبل

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار علي أحمد رجب، رئيس المحكمة، قرارا في القضية رقم 794 جنايات ثان الزقازيق لسنة 2025، بتأجيل محاكمة 9 من العاملين بهيئة السكك الحديدية لجلسة 22 أبريل المقبل، للمرافعة؛ لاتهامهم بالتسبب بالخطأ في وفاة 4 أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة 52 آخرين إثر حادث تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق.

كانت النيابة العامة أحالة المتهمين التسعة، جميعهم عاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالتسبب في حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجها إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، الذي وقع 14 سبتمبر من العام الماضي، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص (شقيقتان وابنة إحداهما) ومسن، وإصابة 52 آخرين بكدمات وإصابات متنوعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني حيازتهما مواد مخدرة بقصد التعاطي، فيما وجهت لجميع المتهمين تهم التقصير والإهمال الشديد في واجبات عملهم، والتسبب بالخطأ بالخطأ في وقوع الحادث ووفاة المتوفين وإصابة إصابة 52 مواطنا بينهم سيدة أصيبت بعاهة مستديمة (بتر أعلى الركبة اليمنى)، وتسبب المتهمين بخطأهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم على النحو المبين بالتحقيق.