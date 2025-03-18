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أكد الإعلامي خالد الغندور أن الأهلي أبلغ وكيل المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف الخلود السعودي، بعودة اللاعب إلى صفوف الفريق نهاية الموسم.

وقال الغندور خلال برنامجه استاد المحور:«الأسبوع الماضي كشفنا عن تواصل وكيل ديانج مع الأهلي لمعرفة موقف اللاعب بنهاية الموسم».

وأضاف :«الأهلي رد على وكيل اللاعب بالتأكيد على عودته للفريق بنهاية الموسم بشكل طبيعي استعدادًا لكأس العالم للأندية».

واختتم:«هناك صعوبة في ملف الأجانب في الأهلي بسبب عدد المتواجدين والمعارين ولكن مسؤولي الأهلي أكدوا لوكيل اللاعب على أهميته ووجوده ضمن اهتمامات النادي».