مسئول بالبنتاجون يعلن اعتزام الوزارة شطب ما يصل إلى 60 ألف وظيفة مدنية

أعلن مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الوزارة تعتزم شطب ما يتراوح بين 50 ألفا و60 ألف وظيفة مدنية في الوزارة، وأشار إلى أن أقل من 21 ألف موظف قبلوا الاستقالة الطوعية وسيغادرون الوزارة في الأشهر المقبلة.

وللوصول إلى هدف خفض ما يتراوح بين 5% و8% من القوى العاملة المدنية التي يبلغ عددها أكثر من 900 ألف موظف، قال المسؤول إن الإدارة تهدف إلى خفض نحو 6 آلاف وظيفة شهريا، عن طريق عدم استبدال الموظفين الذين يغادرون بشكل روتيني.

وهناك مصدر قلق رئيسي وهو أن يتم استغلال أفراد الخدمة العسكرية لملء تلك الوظائف المدنية. لكن المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قال إن وزير الدفاع بيت هيجسيث يريد التأكد على ألا يؤثر شطب الوظائف على الاستعداد العسكري.