وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني: لن نفرض حظرا للأسلحة على إسرائيل

قال وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني بات ماكفادين، إن المملكة المتحدة لن تفرض حظرًا للأسلحة على إسرائيل؛ بسبب الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن لندن ستلجأ بدلًا من ذلك إلى استخدام «نفوذها الدبلوماسية»، لاستعادة وقف إطلاق النار في القطاع، خلال أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن الحكومة البريطانية «ستدافع دومًا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، لكنها لا تعتقد أن قطع الكهرباء والإمدادات الأساسية عن شعب بأكمله أمر مبرر.

وواصل: «إسرائيل يجب عليها أن تدافع عن أمنها، ولكن منع دخول المساعدات إلى غزة منذ 15 يومًا أمر غير مقبول ومثير للقلق».

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.