إسرائيل: أمريكا وافقت مسبقا على استئناف الغارات على قطاع غزة

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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "وافقت مسبقا" على استئناف تل أبيب الحرب على غزة.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين، ما أسفر عن 404 شهداء وأكثر من 562 إصابة.

جاءت تصريحات ساعر في اجتماع استضافه مجلس إدارة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) بالقدس المحتلة، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقال ساعر إن قرار استئناف الغارات الجوية المكثفة على غزة اتُخذ قبل أيام، وإن غارات الثلاثاء ليست هجوما "ليوم واحد"، بل سيواصل الجيش العملية في الأيام المقبلة، بحسب تعبيره.

وأضاف أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بقرار الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، وأعطت واشنطن موافقتها على العملية.

والثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل تشاورت مع الولايات المتحدة بشأن استئنافها الحرب على غزة، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتردد في دعم تل أبيب.

وبنهاية 1 مارس الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير، فيما تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.