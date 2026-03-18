محافظ الوادي الجديد تكرم حفظة القرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر بـ20 رحلة عمرة

شهدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة بمناسبة ليلة القدر لتكريم حفظة القرآن الكريم، وذلك على مسرح سينما هيبس بمدينة الخارجة، بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والشيخ رمضان يوسف، مدير عام مديرية الأوقاف، وابتسام عبد المريد، مدير عام الثقافة، والدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

استهلت فعاليات الاحتفالية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لمديرية الأوقاف تناولت فضل ليلة القدر ومكانتها العظيمة. كما شهد الحفل باقة من الفقرات الفنية والدينية المتميزة، تضمنت عروضًا فنية وتواشيح وابتهالات دينية قدمتها فرق الموسيقى العربية، وقصر ثقافة الطفل بالخارجة، وإدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم، والتي أضفت أجواء روحانية مميزة.

وفي ختام الاحتفالية، قامت المحافظ بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين في المسابقات التي نظمتها مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، حيث أهدت عدد 20 رحلة عمرة للفائزين، بواقع 4 رحلات للأسر القرآنية و16 رحلة لحفظة القرآن الكريم كاملًا على مستوى مراكز المحافظة عن طريق القرعة، فضلًا عن منح مكافآت مالية مجزية وشهادات تقدير لباقي الفائزين تقديرًا لجهودهم وتميزهم.

وأكدت المحافظ أن هذا التكريم يأتي في إطار دعم ورعاية حفظة كتاب الله، وتشجيع النشء والشباب على التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، مشيدةً بدور الأسر في تنشئة أبنائها على حب القرآن الكريم.

كما وجهت المحافظ خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة في تنظيم الاحتفالية، وهنأت جموع أبناء المحافظة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلة المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.