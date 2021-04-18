 رئاسة المسجد النبوي تبدأ خطة الطوارئ الخاصة بهطول الأمطار على المسجد بالمدينة المنورة - بوابة الشروق
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رئاسة المسجد النبوي تبدأ خطة الطوارئ الخاصة بهطول الأمطار على المسجد بالمدينة المنورة

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 أبريل 2021 - 6:00 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أبريل 2021 - 6:00 ص

أعلنت رئاسة المسجد النبوي بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية أن إدارة التطهير بالمسجد النبوى بدأت تطبيق خطة الطوارئ الخاصة بهطول الأمطار، نظراً لما يشهده المسجد النبوي من زيادة توافد الزوار والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود المبذولة لخدمة هؤلاء الزوار وتحقيق الراحة والطمأنينة لهم داخل المسجد النبوي وفي سطحه وفي الساحات المحيطة.
وأوضح مدير إدارة التطهير بالمسجد النبوي أحمد بن علي الجهني أن خطة الطوارئ للمطر بدأت منذ وقت مبكر وفور هطوله، حيث جُهزت جلد ومساحات قطنية لتمسيح الأرضيات وتوزيعها على الحصوتين، مع تجهيز شريط تحذيري يكون مخصصاً للمواقع المكشوفة، بالإضافة إلى تجهيز العمالة في الحصوتين، وأربعة معدات لغسيل وشفط مياه الأمطار لتجفيف تلك الأرضيات عند بداية هطول المطر .

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