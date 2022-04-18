أوكرانيا: ارتفاع ضحايا الهجوم الروسي من الأطفال إلى أكثر من 567 قتيلا ومصابب

أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الاثنين، مقتل 205 أطفال في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع "تلجرام"، وأوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن أكثر من 567 طفلا في أوكرانيا قد تضرروا نتيجة للعملية العسكرية على وجه الخصوص، قتل 205 أطفال وأصيب أكثر من 362.

وذكر البيان، أن "تلك الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا" موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (117 طفلا).

وأفاد البيان بأن 1018 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف الروسي، بينها 95 دمرت بالكامل.