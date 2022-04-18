 الأهلي يشكو الغندور بسبب إثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية - بوابة الشروق
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الأهلي يشكو الغندور بسبب إثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية

عمرو فهمي
نشر في: الإثنين 18 أبريل 2022 - 9:33 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أبريل 2022 - 9:34 م

قررت إدارة النادي تقديم شكوى صباح غدٍ إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي خالد الغندور، وما يقوم به من تدوينات عبر حسابه الرسمي على «الفيسبوك»، كلها غير حقيقية، تهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي، الذي سوف يتوجه إلى المغرب صباح غدٍ لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري الأبطال، والمحدد لها الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس.

ويطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال الغندور وما يفعله لإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة. خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي مع بعض الفرق العربية، فقد حدث ذلك عند ملاقاة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال عام 2018، وكذلك عند لقاء الأهلي شقيقه الهلال السوداني في دور المجموعات 2020.


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