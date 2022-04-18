الأمم المتحدة تدعو إلى تجنب الاستفزازات في القدس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على ضرورة التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه، وتجنب الاستفزازات بأي شكل، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الاثنين.



وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان اليوم الاثنين: «الأمين العام أعاد التأكيد على موقفه بضرورة التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه، ويجب تجنب الاستفزازات بأي شكل».



ولليوم الثاني، اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى لـ«تأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات دينية بمناسبة عيد الفصح».



وأضافت أن القوات «اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين والمعتكفين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين».



واقتحم أفراد الشرطة المسجد من خلال باب المغاربة، حيث أخلوا الباحات من المصلين إلى خارج المسجد قبل بدء اقتحامات المستوطنين.



وكانت الأمور اليوم هادئة مقارنة مع يوم أمس، حينما استخدمت الشرطة الهراوات لإخلاء عدد من الفلسطينيين من المسجد.