حمد إبراهيم يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة إيسترن كومباني

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، قائمة لاعبيه التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة إيسترن كومباني، المقرر لها اليوم الاثنين، على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب باهر المحمدي ومحمود عبدالعاطي دونجا بسبب تعرضهم للإيقاف نظرًا لتراكم الإنذارات، في حين عاد عبدالرحمن مجدي الذي غاب عن المباراة الأخيرة ضد الاتحاد السكندري بسبب تعرضه للإصابة، بينما يتواجد مدحت فقوسه لأول مرة هذا الموسم.

وضمت القائمة 22 لاعبًا وهم محمد فوزي وعمر رضوان في حراسة المرمي

وعصام صبحي ومحمد بيومي ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمرو الحلواني في خط الدفاع

وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد بن خماسة ومحمد عبدالسميع وحسن ياسين وأحمد مصطفي ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وعبدالرحمن مجدي وسايكو كونتيه ومدحت فقوسه في خط الوسط

ووجيه عبدالحكيم ودييجو فرناندو في خط الهجوم.