كشف مصدر فلسطيني مُطلع، أن وفدا رفيعا من حركة حماس الفلسطينية بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وصل، مساء أمس، إلى السعودية في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، بهدف بحث عدد من القضايا الفلسطينية والعلاقة بين المملكة وحماس.

وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "وفدا قياديا رفيعا من حركة حماس وصل مساء أمس إلى السعودية"، فيما لم يصدر أي إعلان من السلطات السعودية بشأن ذلك، بحسب وكالة الأناضول للانباء.

وأضاف المصدر: "الوفد بقيادة هنية، ويضم كلاً من خالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، وعددا من أعضاء المكتب السياسي أبرزهم خليل الحية وموسى أبو مرزوق".

وتابع أن "الزيارة سوف تستمر عدة أيام، وستبحث عدد من القضايا الفلسطينية والعلاقة بين المملكة وحماس، وملف المعتقلين الفلسطينيين"، على حد قوله.

وفي 19 أكتوبر الماضي، أعلنت حركة حماس أن السعودية أفرجت عن ممثلها السابق لدى المملكة، محمد الخضري، بعد 3 سنوات من الاعتقال.

كما أفرجت السلطات السعودية عن معتقلين أردنيين وفلسطينيين خلال شهر فبراير الماضي في قضية عرفت إعلاميا بقضية "معتقلي حماس"، وفقا لوكالة معا الفلسطينية

وفي وقت سابق، اعتبرت حركة "حماس"، قرار السعودية الإفراج عن المعتقلين "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأعربت "حماس"، في بيان، عن أملها في أن "تكون هذه الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة مع الأشقاء في السعودية، وأن تتواصل هذه الخطوات الإيجابية بالإفراج عن باقي المعتقلين".

وكانت آخر زيارة لمسؤولين من حركة حماس إلى الرياض في عام 2015، حينما التقى وفد بقيادة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة آنذاك، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومسؤولين سعوديين في مدينة مكة المكرمة.

وكانت السعودية تقيم علاقات طيبة مع حماس، إلا أنها دخلت في مرحلة فتور ثم قطيعة خلال السنوات الأخيرة.

ولفت المصدر الفلسطيني، إلى أن "حماس تحرص على علاقات متوازنة مع جميع الدول العربية والإسلامية بما يخدم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

واعتبر أن زيارة الوفد "تعد خطوة مهمة على طريق استعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وحماس بعد سنوات من الفتور".

وكان مصدر في حركة حماس قد صرح لوكالة الأنباء الألماني بأن الزيارة التي تعد الأولى من نوعها منذ سنوات، تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرياض.

وأشار المصدر إلى أن الزيارة ستتضمن لقاءات رسمية بين وفد حماس والمسؤولين السعوديين، وقيام قيادات الحركة بتأدية مناسك العمرة.

وتتزامن زيارة وفد حماس مع زيارة يجريها حاليا الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إلى السعودية يلتقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بهدف "البحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، وتعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".