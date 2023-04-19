 العثور على الضحية الخامسة من ضحايا غرق فلوكة أبو هور بأسوان - بوابة الشروق
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العثور على الضحية الخامسة من ضحايا غرق فلوكة أبو هور بأسوان

حمادة بعزق
نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 11:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 11:51 م

عثر فرق الإنقاذ النهري بمحافظة أسوان، على جثة الغريق الخامس من الضحايا الـ6 الذين لقوا مصرعهم غرقاً في مياه النيل إثر انقلاب فلوكة بمنطقة أبو هور التابعة لمدينة نصر النوبة، وذلك بعد 45 يوما من حادث غرق الفلوكة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عثور فريق الإنقاذ النهري، وتحديداً بمركز إدفو علي غريق في مياه النيل.

وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المختصة وتبين من المواصفات أنه أحد ضحايا الغرقى الذين لقوا مصرعهم في منطقة أبو هور إثر انقلاب فلوكة.

فيما تم استدعاء أهل الضحية للتعرف عليه، وفور وصولهم تعرفوا عليه ويدعى "عمرو.ح، 35 عاما"، من قرية إميركاب، ويتبقي جثة واحدة لازالت موجود في المياه وهي لطفل يدعى "حسن.أ، 5 اعوام".

وفي وقت سابق تمكن الإنقاذ من إخراج 4 جثث من المياه، بعد أن لقوا مصرعهم غرقاً في مياه النيل بأسوان.

يذكر أن عدد الذين لقوا مصرعهم غرقاً بعد أن انقلبت بهم فلوكة بمنطقة أبو هور 6 أشخاص بينهم طفلين.

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