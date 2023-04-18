نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى بعد إيقافه من قبل الأمن التونسي

نُقل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية والبرلمان المنحل إلى المستشفى اليوم الثلاثاء؛ بسبب تدهور حالته الصحية، إثر إيقافه من قبل الأمن، بحسب ما أفاد به مستشاره الإعلامي ماهر المذيوب.



وأُوقف الغنوشي منذ ليل الاثنين/الثلاثاء بعد تصريحات له من مقر "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة للرئيس قيس سعيد، حذر خلالها من أن إقصاء "الإسلام السياسي" أو اليسار أو أي طرف سياسي آخر، يهدد بحرب أهلية في البلاد.



وقال المذيوب "نحمل قيس سعيد، المسؤولية كاملة على الخطر الداهم المهدد لحياته".



من جانبه، قال مسؤول بوزارة الداخلية إن الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية.