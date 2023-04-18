 نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى بعد إيقافه من قبل الأمن التونسي - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 أبريل 2023 8:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى بعد إيقافه من قبل الأمن التونسي

تونس (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 7:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 7:39 م
نُقل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية والبرلمان المنحل إلى المستشفى اليوم الثلاثاء؛ بسبب تدهور حالته الصحية، إثر إيقافه من قبل الأمن، بحسب ما أفاد به مستشاره الإعلامي ماهر المذيوب.

وأُوقف الغنوشي منذ ليل الاثنين/الثلاثاء بعد تصريحات له من مقر "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة للرئيس قيس سعيد، حذر خلالها من أن إقصاء "الإسلام السياسي" أو اليسار أو أي طرف سياسي آخر، يهدد بحرب أهلية في البلاد.

وقال المذيوب "نحمل قيس سعيد، المسؤولية كاملة على الخطر الداهم المهدد لحياته".

من جانبه، قال مسؤول بوزارة الداخلية إن الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك