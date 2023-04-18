مجلة نيوزويك: الهجوم المضاد الأوكراني قد يكون وشيكا للغاية

اعتبرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية في تقرير لها نشرته اليوم الأثنين، أن الهجوم الأوكراني المضاد قد يكون في مراحله الأولى حيث بات وشيكا للغاية، بعدما أفادت وسائل إعلام روسية أن الجيش الأوكراني يحشد "خلسة" القوات في منطقة خاركيف للدفع بها في إقليم دونباس.

وقال العقيد فيتالي كيسيليوف، وهو خبير عسكري لوكالة أنباء تاس الحكومية الروسية، إن القوات الأوكرانية تعزز الوحدات حول مدينة كوبيانسك في خاركيف "لتوجيه ضربة".

وفي 14 أبريل الجاري، أشار معهد دراسة الحرب الأمريكي إلى أن مصادر روسية أفادت بأن القوات الأوكرانية تواصل "استهداف المناطق الخلفية" في لوهانسك.

ولم تذكر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أي أعمال هجومية أوكرانية حول كوبيانسك.

وأشار محللون غربيون ومسؤولون في كييف مؤخرا إلى أن أوكرانيا تخطط لشن هجوم مضاد في الربيع ضد القوات الروسية، على الرغم من أن القيادة الأوكرانية سعت إلى الحفاظ على سرية التفاصيل.

ودعت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، كثيرا إلى صمت وسائل الإعلام بشأن عمليات الهجوم المضاد الأوكرانية.

وفي أوائل الشهر الجارى، قال وزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، إن ما لا يزيد عن 5 أشخاص لديهم معلومات محددة حول الهجوم المرتقب.

وصرح رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية في وقت سابق من الشهر الحالي، بأن الهجوم المضاد المرتقب سيشهد استعادة أوكرانيا السيطرة على أراضيها، مؤكدا "نركز بشدة على التحضير لهجومنا المضاد مع شركائنا وخاصة مع الولايات المتحدة".

كانت وثائق البنتاجون المسربة والمتداولة على الإنترنت، خلال الأسبوع الماضي، قد عرضت تقييما أمريكيا بأن أوكرانيا من خلال الهجوم المضاد في الربيع لن تكون قادرة إلا على تأمين "مكاسب إقليمية متواضعة".

كما أشار المسؤولون الروس إلى أنهم يستعدون للهجوم المضاد، وفي 24 مارس الماضي، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف إن القوات الأوكرانية "تستعد لهجوم، والجميع يعرف ذلك".

وأضاف ميدفيديف في حديثه لوسائل إعلام روسية: "هيئة الأركان العامة لدينا تحسب هذا وتعد حلولها الخاصة".

ورجحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها مؤخرا تأخر الهجوم المضاد الأوكراني بسبب سوء الأحوال الجوية ونقص المعدات.