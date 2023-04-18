 خبير عسكري سوداني: المعركة تسير لصالح الجيش وفي طريقها للحسم - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 أبريل 2023 5:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

خبير عسكري سوداني: المعركة تسير لصالح الجيش وفي طريقها للحسم


نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 4:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 4:31 ص

قال اللواء محمد نعمة الله، الخبير العسكري السوداني، إنَّ القوات المسلحة السودانية تدير المعركة مع ميليشيات الدعم السريع بشكل متسلسل ودقيق.

وأضاف «نعمة الله»، في مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أنَّ الجيش السوداني تمكن من التصدي للهجمات التي نفذتها القوات المتمردة، ثم انتقل إلى تدمير قيادة الدعم السريع والمواقع الرئيسية.

ويرى الخبير العسكري، أنَّ المعركة الآن تسير في صالح الجيش السوداني وفي طريقها للحسم، خصوصًا بعد صدور قرار بحل مليشيا الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة، مؤكدًا أن القوات المتمردة تعيش في مرحلتها الأخيرة الآن،

وأوضح أن الحسم الذي أعلنه الجيش السوداني يعني أن يُسلم قائد الميليشيات نفسه للجيش السوداني أو يستمر في القتال حتى يتم التخلص منه.

واندلعت صباح السبت الماضي اشتباكات بين ميليشيات قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، بجانب مدن أخرى منها مدينة مروي، أم درمان، وسوبا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك