ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقع موجة طقس بارد

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع توقع موجة طقس بارد في أوروبا مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على وقود التدفئة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ألمانيا تتوقع انخفاضا غير معتاد لدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، في حين من المتوقع وصول موجة البرد إلى بريطانيا الأسبوع المقبل، بحسب شركة ماكسار تكنولوجيز للبيانات المناخية. ومن المتوقع أيضا تراجع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في كل من بريطانيا وألمانيا خلال الأسبوع المقبل مما سيزيد استهلاك الغاز لإنتاج الكهرباء.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الدول الأوروبية إعادة تكوين مخزونات الغاز الطبيعي بعد انتهاء فترة ذروة الاستهلاك خلال فصل الشتاء، حيث وصلت نسبة ملء المستودعات خلال الأيام الأخيرة إلى حوالي 57% في المتوسط، بحسب بيانات مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا.

وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا وهو السعر القياسي لأوروبا بنسبة 8ر4% إلى 10ر43 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل. واستقر سعر هذه العقود حول هذا المستوى خلال الأيام الأخيرة. وارتفع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 4ر3% خلال تعاملات اليوم.