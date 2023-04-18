استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023.
• وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:
استقر سعر حديد عز مسجلا 32135 جنيها للطن.
سجل سعر طن السويس للصلب مسجلا 32050 جنيها.
واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 38000 جنيه.
وسجل سعر طن حديد بشاي 38000 جنيه.
واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32050 جنيها.
واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 38500 جنيه.
وسجل سعر حديد الجارحي 27000 جنيه للطن.
• فيما جاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:
استقر سعر طن الأسمنت المسلح مسجلا 1960 جنيها.
كما استقر سعر أسمنت النصر ليسجل نحو 1940 جنيها للطن.
واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل نحو 1860 جنيها للطن.
واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل نحو 1960 جنيها.
وسجل سعر طن اسمنت حلوان 2000 جنيه.
واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2000 جنيه.