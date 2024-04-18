وكالة: الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن طهران قد تراجع عقيدتها النووية

أفاد القائد المسؤول عن الأمن النووي بالحرس الثوري الإيراني، أحمد حق طلب، اليوم الخميس بأن إيران قد تراجع "عقيدتها النووية" في ظل التهديدات إسرائيلية، مما أثار مخاوف بشأن برنامج طهران النووي الذي تقول دائما إنه مخصص للأغراض السلمية فقط.

وقال طلب، وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء،" إن مراجعة عقيدتنا وسياساتنا النووية وكذلك الاعتبارات المعلن عنها سابقا أمر ممكن تماما".

وللزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي القول الفصل في برنامج طهران النووي الذي يشتبه الغرب في أن إيران ستستخدمه في أغراض عسكرية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال خامنئي في مناسبات عديدة إن طهران لم تسع قط إلى صنع أو استخدام أسلحة نووية لأن الدين يحرم ذلك.