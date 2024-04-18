فيضانات نيجيريا تزيد من نقص محصول الكاكاو

حذرت وكالة الخدمات الهيدرولوجية النيجيرية من فيضانات عارمة في مناطق زراعة الكاكاو الرئيسية في البلاد، مما سيلقي بظلاله على زراعة الكاكاو وحصاد المحصول الثانوي.

وقال وزير الموارد المائية والصرف الصحي جوزيف أوستيف، في أبوجا، أمس الأربعاء، إن الولايات المعرضة للفيضانات تشمل أوندو وكروس ريفر وأوسون وأويو وأوجون وتارابا ودلتا.

وتمثل تلك المناطق 94 % من ناتج البلاد من الكاكاو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت رابطة منتجي الكاكاو النيجيرية في شباط/فبراير إنه من المتوقع أن تشهد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وهي خامس أكبر منتج للمحصول على مستوى العالم، انخفاضا في الإنتاج إلى225 ألف طن في 2024 من توقعات سابقة تبلغ 280 ألفا إلى 300 ألف بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أثر على المحاصيل.

ومن المرجح أن تفاقم الفيضانات –المتوقعة بين أبريل ونوفمبر- من الوضع حيث ستزيد من النقص العالمي الذي أدى إلى ارتفاع الأرقام القياسية السابقة..تراجعت المحاصيل لدى منتجي الكاكاو الرئيسيين في ساحل العاج وغانا بسبب الأحوال الجوية والأمراض.