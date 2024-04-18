موسكو: تدمير عدد من الصواريخ والقذائف الصاروخية والمسيرات والمناطيد الأوكرانية فوق 3 مناطق روسية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس عن إحباط هجمات شنها الجيش الأوكراني على أراضي روسيا باستخدام صواريخ باليستية وقذائف صاروخية ومسيرات ومناطيد الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت اثنين من الصواريخ التكتيكية العملياتية "توتشكا-أو"، و19 قذيفة من راجمات الصواريخ "آر إم – 70 فامباير" و16 طائرة مسيرة ومنطادين صغيري الحجم فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وفقا لقناة "آر تي".

علاوة على ذلك، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، كما اعترضت طائرة مسيرة واحدة ودمرت 3 مناطيد صغيرة فوق مقاطعة فورونيج.

وأفاد حاكم مقاطعة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف بأن شخصين، رجل وامرأة، أصيبا جراء الهجمات الأوكرانية على المقاطعة الليلة الماضية.

وفي فورونيج، ذكر حاكم المقاطعة ألكسندر جوسيف أن سقوط حطام المسيرة المعادية ألحق أضرارا بعدد من المنازل الخاصة، بينما أصيبت امرأة بجروح متوسطة الخطورة.