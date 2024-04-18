استنكر المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، البلبلة المثارة حول تكهنات التعديل الوزاري على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى عدم استباق الأحداث.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء الأربعاء: «أرجوكم في الفترة الرمادية بلاش نستبق الأحداث ونسمي الأسماء ونطلع على مواقع التواصل التكهنات، الناس دي عندها أسر وتعبت علشانا»، بحسب تعبيره.

وشدد على أهمية توجيه الشكر إلى الوزراء الذين بذلوا مجهودًا على مدار السنوات الماضية، معقبًا: «اترك لهم هذه المساحة بهدوء شديد واحترام وعدم نكران الجميل، لا تبخسوا الناس أشياءهم، اللي اشتغل ساعات وأيام وفي ظل ظروف قاسية لا أنا لازم أقول له شكرا».

وأشار إلى أن المواطن عليه تقييم عمل الحكومة وليس شخوصها، منوهًا أن الحكومة ليست الجهة الوحيدة المشتركة في نتائج الأوضاع الحالية سواء كانت إيجابية أو سلبية.

واستطرد: «اختلف في التوجه ده حقك، لكن تيجي على شخص وزير أو رئيس وزراء وتقول ده ماشي بكرة الصبح! في ناس من دول لو مشيوا حياتهم هتتغير للأحسن، الورقة والقلم بيقولوا كده، أنا أعرف أكثر من وزير دخله دلوقتي 1.5 مليون في الشهر، وهو آخره هنا كان الله بالسر عليما»، وفقًا لوصفه.