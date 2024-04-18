وزارة الدفاع الوطني بالجزائر: إرهابي يسلم نفسه للجيش واعتقال 10 عناصر دعم

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن إرهابيا سلم نفسه للجيش الجزائري في الأيام الماضية، موازاة مع اعتقال 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وجاء في بيان للوزارة اليوم الخميس، أن الإرهابي المسمى "أ. عيسى" والمدعو "أبو يوسف"، سلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار جنوبي الجزائر، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وأشار إلى اعتقال 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة بأنحاء الوطن.

وجرى توقيف 39 تاجر مخدرات، وضبط 109 كيلوجرامات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، و562 جراما من مادة الكوكايين، و129026 قرص مهلوس.

وتمكن حراس خفر السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل لـ108 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف351 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.