لاعب الزمالك السابق: ثلاثية المصري تحمل مكاسب كبيرة

أكد مصطفى نجم لاعب الزمالك السابق أن الفارس الأبيض حقق العديد من المكاسب بالفوز على المصري في الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

قال مصطفى نجم في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "حقق الفريق مكاسب عديدة بالفوز على المصري أبرزها استعادة صدارة الدوري."

وأضاف: عُدي الدباغ من مكاسب مباراة المصري، ليس فقط بتسجيل هدف فريقه الأول ولكن للأداء الفني المميز الذي يقدمه منذ انضمامه للقلعة البيضاء".

وشدد نجم على أهمية الدور الذي يقوم به البرازيلي خوان بيزيرا قائلًا، خامة مميزة ولاعب صاحب مواصفات وإمكانيات كبيرة.

وأتم مصطفى نجم تصريحاته مؤكدًا أن عمر جابر يقدم مستويات فنية مميزة، والتي كللها بتسجيل هدف بقدرات مهاجم كبير.