لقى شاب مصرعه غرقًا، أثناء محاولته إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها قفزًا في مياه النيل من أعلى كوبري طلخا، وجرى استخراج جثمانه بواسطة قوات الإنقاذ النهري.



تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة من ادارة شرطة النجدة، بمحاولة فتاة إنهاء حياتها من أعلى كوبري طلخا، ومصرع شاب خلال محاولته إنقاذها.

وعلى الفور هرعت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الفتاة التي حاولت إنهاء حياتها قفزًا من أعلى كوبري طلخا في العقد الثاني من عمرها، مقيمة قرية ميت فارس مركز بني عبيد محافظة الدقهلية وتم إنقاذها من الغرق، كما تبين مصرع شاب يدعى “يوسف عماد الدين خليل غبريال” ويبلغ من العمر 25 سنة، مقيم في منطقة مدينة السلام بالمنصورة.



تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة واصطحاب الفتاة الى قسم شرطة أول المنصورة وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.