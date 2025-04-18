حديث عن الشر وتحولاته في التاريخ بالرواق الفلسفي في مكتبة مصر الجديدة غدا

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة في الساعة الخامسة من مساء غد السبت، لقاء المائدة المستديرة للرواق الفلسفي الذي ينظم بصفة شهرية لمناقشة موضوعات فلسفية مختلفة يطرحها الرواق وإلقاء الضوء عليها لكل المهتمين بتاريخ الفلسفة الطويل.

ويقام الرواق هذا الشهر تحت عنوان "حديث عن الشر.. تحولات الشر في التاريخ"، يناقش الصراع الطويل بين الخير والشر، حيث لم يظهر الخير والشر في حياة الإنسان إلا بعد أن استقر ووعى ما يحيط به من شرور وآثام، من هنا بدأ الإنسان يضع أول خطوات السلوك الأخلاقي على الأرض ويتعامل مع الآخرين.

يدور الرواق حول عدد من المحاور من بينها، الشر في مرحلة الحداثة، وما بعدها، الشر الصلب والشر السائل، لزعم بنهاية التاريخ، مجتمع الاستهلاك وغياب المعايير، أنانية اللذة، التعددية السلعية والإعلام المبرمج، وعود الحداثة الزائفة، العولمة وأكذوبة اللا بديل، خصخصة اليوتوبيا، المراقبة السائلة في العصر الحالي، وماذا علينا أن نفعل.



