القناة 12 العبرية: سقوط صواريخ إيرانية في 6 مواقع بإسرائيل

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إعلام عبري: سقوط الصواريخ جاء بعد حديث تل أبيب عن رصدها إطلاق 20 صاروخا من إيران

- إصابة 17 إسرائيليا في سقوط صاروخ على حيفا، بينهم اثنان بجروح خطيرة وحالة متوسطة

- لم تفصح المحطات عن المواقع الدقيقة لسقوط الصواريخ مكتفية بالإشارة إلى سقوط صاروخ بشكل مباشر "على مدرسة" وسط إسرائيل

تحدثت إسرائيل عن رصد إطلاق 20 صاروخا من إيران، فيما قالت محطات التلفزة العبرية إن "6 منها سقطت في مناطق مختلفة" في أنحاء البلاد، ما أدى في حيفا (شمال) إلى إصابة 17 شخصا على الأقل.

ودوت صفارات الإنذار في جنوب ووسط وشمال إسرائيل على وقع أصوات انفجارات قوية، في سياق تبادل القصف بين البلدين المستمر منذ الجمعة.

وقالت القناة 12 العبرية إنه تم تسجيل حوادث سقوط صواريخ في 6 مناطق مختلفة بإسرائيل، من بينها حيفا، وتل أبيب الكبرى (وسط) وبئر السبع (جنوب).

ولم تفصح القناة عن المواقع الدقيقة لسقوط الصواريخ، مكتفية بالإشارة إلى سقوط صاروخ بشكل مباشر "على مدرسة" وسط إسرائيل، على حد قولها.

وكانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرت نشر مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية ما لم تكن مدنية.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها إسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي سحب دخان، وهي ترتفع من أحد المواقع في حيفا، دون تحديده.

وقالت نجمة داود الحمراء (الإسعاف) إنها سجلت 17 إصابة في حيفا، بينها اثنان بجروح خطيرة وحالة متوسطة، وفق القناة 12.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم": "أفادت التقارير بسقوط صاروخين في الشمال، و2 في الوسط، و2 في الجنوب" دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت: "لحقت أضرار جسيمة بعدد من المباني"، دون تفاصيل.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "سقط صاروخان في شمال البلاد، أحدهما في منطقة الهدار في حيفا، فيما سقط صاروخان آخران وسط البلاد"، دون تفاصيل.

ومنذ 13 يونيو، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.