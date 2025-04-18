واشنطن تسلم تونس زورقين من فئة آيلاند لدعم خفر السواحل

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تسلمت البحرية التونسية يوم الخميس زورقين من الولايات المتحدة لدعم قدرات خفر السواحل في تأمين الحدود البحرية وتعزيز الأمن الإقليمي.

وتم تسليم الزورقين وهما من فئة "ايلاند" بطول 34 مترا، إلى ميناء حلق الوادي بتونس من جانب السفينة "يو اس اس ماونت ويتني" وهي سفينة القيادة للأسطول الامريكي السادس المتمركز في البحر المتوسط بمدينة نابولي الإيطالية.

وقالت السفارة الأمريكية في تونس إن الزورقين يمثلان "أحدث إسهام بمعدات أمريكية من شأنه أن يدعم قدرات تونس".

وتابعت في بيان لها "تؤكد الزيارة إلتزام حكومة الولايات المتحدة بالاستقرار الإقليمي وبشراكتها الاستراتيجية الراسخة مع تونس، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو".

وقال السفير الأمريكي في تونس، جوي هود "زيارة سفينة يو إس إس ماونت ويتني تكتسب أهمية خاصة لأنها تتزامن مع الذكرى السنوية الـ 220 لمعركة درنة عام 1805، عندما تغلب الجيش الأمريكي على الإرهاب البحري، بفضل دعم تونس وتعاونها، مما جعل المنطقة أكثر استقرارا وأمنا للتجارة والتنمية الاقتصادية".

ولفتت السفارة الأمريكية إلى أن زيارة سفينة "ماونت ويتني" تتزامن مع الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس البحرية الأمريكية والذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس الأسطول الأمريكي السادس.

يشار إلى أن تونس تستضيف في الفترة من 22 إلى 30 أبريل/نيسان الجاري، جزء من مناورات "الأسد الأفريقي 2025"، أكبر المناورات العسكرية السنوية للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، بمشاركة قوات أمريكية وقوات عسكرية من دول ليبيا والسنغال وغانا وكينيا ونيجيريا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، بجانب ملاحظين من مصر واليونان وحلف شمال الأطلسي.