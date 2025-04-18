مصطفي محمد يسجل في خسارة نانت أمام رين بالدوري الفرنسي

خسر فريق نانت، من منافسه رين، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي.

وسجل هدف التقدم لفريق رين اللاعب تروفيرت في الدقيقة 23، وتعادل مصطفي محمد لفريق نانت في الدقيقة 54، وأحرز محمد قادر ميتي هدف الفوز لفريق رين بالدقيقة 86.

ويشارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريق نانت قبل ان يغادرالمباراة في الدقيقة 71.

وبهذه النتيجة يحتل نانت حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق برصيد 38 نقطة، في المركز الحادي عشر.