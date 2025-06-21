تُقام اليوم السبت 21 يونيو 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة صن داونز ضد بوروسيا دورتموند، ومباراة إنتر ميلان ضد آوراوا ريد دياموندز في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 21 يونيو 2025 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

صن داونز X بوروسيا دورتموند – الساعة 7 مساء على قناة DAZN tv channel

إنتر ميلان X آوراوا ريد دياموندز – الساعة 10 مساء على قناة DAZN tv channel

فلومينينسي X أولسان هيونداي – الساعة 1 صباحا على قناة DAZN tv channel

ريفر بليت X مونتيري – الساعة 4 صباحا على قناة DAZN tv channel

مواعيد مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية

كوراكاو X كندا – الساعة 2 صباحا

الهندوراس X السلفادور – الساعة 5 صباحا