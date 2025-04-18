روبيو: أمريكا ربما تتخلى عن جهود التوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ربما تتخلي عن الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا إذا لم يحدث تقدم في الأيام المقبلة.

وقال روبيو في تصريحات أدلى بها في باريس بعد يوم ماراثوني من المحادثات التاريخية بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين، إن المناقشات كانت بناءة وأنتجت مخططا للخطوات نحو السلام.

وتوقع مسؤولون فرنسيون عقد اجتماع جديد بنفس الصيغة في لندن خلال الأيام المقبلة. وأشار روبيو إلى أن هذا قد يكون أمرا حاسما فيما يتعلق بما إذا كانت إدارة ترامب ستواصل المشاركة في جهود التفاوض.

وأضاف روبيو أنه يمكن أن ينضم إلى اجتماع لندن، وأوضح أن الإدارة الأمريكية ترغب في اتخاذ قرار "في غضون أيام".

وقال روبيو للصحفيين عند المغادرة "لقد وصلنا الآن إلى نقطة نحتاج فيها إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هذا ممكنا أم لا".

وقال روبيو للصحفيين قبل مغادرته باريس حيث شارك في محادثات رفيعة المستوى بشأن الحرب بين حلفاء أوكرانيا الأوروبيين وممثلين من كييف أمس الخميس "إذا لم يكن من الممكن إنهاء الحرب في أوكرانيا فإننا نحتاج إلى التخلي عن المهمة "، حسب وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) اليوم الجمعة.

وأضاف "يتعين علينا أن نقرر بسرعة كبيرة الآن... إذا كنا متباعدين جدًا بحيث لا يحدث هذا، فأعتقد أن من المحتمل أن يكون الرئيس دونالد ترامب قد وصل إلى مرحلة يقول فيها: "لقد انتهينا".

وساهم روبيو والمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف في قيادة الجهود الأمريكية الرامية إلى تحقيق السلام. وتم عقد عدة جولات من المفاوضات في المملكة العربية السعودية. وقال روبيو إن ويتكوف التقى بوتين ثلاث مرات.

ورفضت موسكو بشكل فعلي قبول وقف إطلاق نار شامل دعا إليه ترامب وأيدته أوكرانيا. واشترطت روسيا وقف جهود التعبئة الأوكرانية وإمدادات الأسلحة الغربية، وهي مطالب رفضتها أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، واصلت روسيا سلسلة من الضربات القاتلة على المدن الأوكرانية، طبقا لمسؤولين هناك، مما أسفر عن إصابة العشرات من المدنيين بعد أيام من مقتل 34 شخصا على الأقل جراء صواريخ خلال احتفالات أحد الشعانين في مدينة سومي الشمالية.

يشار إلى أن محادثات بشأن سلام محتمل، تعثرت منذ أن رفضت موسكو اقتراحا لوقف إطلاق النار كان قد تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وأوكرانيا الشهر الماضي.

وأشار ترامب وروبيو إلى أن الطريق للتوصل لهدنة شاملة قد يكون طويلا وحافلا بالخلافات، رغم أن ترامب قال مرارا في حملته الانتخابية إن بإمكانه إنهاء الحرب في غضون يوم. وذكر ترامب الشهر الماضي أنه "كان يسخر إلى حد ما" عندما صرح بذلك.

وأبدى نائب الرئيس جيه دي فانس نبرة أكثر تفاؤلا في روما اليوم، قبيل المحادثات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وأضاف: "أعتقد أن لدينا بعض الأمور المهمة التي سنتحدث عنها، بشكل سري بالطبع. لا أريد أن أطلق حكما مسبقا (على المفاوضات)، لكننا متفائلون إزاء إنهاء هذه الحرب، هذه الحرب شديدة الوحشية".

ولم يدل فانس بمزيد من التفاصيل.