مصرع سيدة وإصابة 17 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

شهد الطريق الزراعي السريع عند مدخل محور سمالوط بمحافظة أسيوط، وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما تسبب في مصرع سيدة وإصابة 17 عاملا، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء أحمد الحيني مساعده والمشرف على مركز سمالوط، يتضمن بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال عند مدخل محور سمالوط.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ وتبين وفاة سيدة وإصابة 17 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات متفرقة وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

أسفر الحادث عن وفاة سيدة تدعى منال قطب عبد الباسط، وضمت قائمة المصابين، كلا من: " رمضان محمد السيد 50 سنة، وحسن دكروري عبد الحميد 30 سنة، وسامية عبدالوارث عبدالحميد 30 سنة، وآيه شعبان إبراهيم 20 سنة، وناجحة عبدالسلام محمد 35 سنة، وهالة محمد علي 33 سنة، وملك جمال سعيد 15 سنة، وشخص مجهول الاسم والعنوان.

كما ضمت القائمة: ثريا عبد المنعم عبد اللطيف احمد 35 سنة، وسلمى عبدالمنعم عبداللطيف 32 سنة، وصبحي رجب عبد الحكيم أبو زيد 58 سنة فلاح، وشعبان محمد علي 59 سنة فلاح، وثريا حسب الله عبدالوهاب 35 سنة، وهاله محمد نور 18 سنة، وصباح خلف كامل 55 سنة، وأحمد صبحي رجب 18 سنة، وشخص آخر مجهول الاسم في غيبوية، وجميعهم مقيمين بمركز مغاغة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفي سمالوط التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي اندبت الدكتور مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان.