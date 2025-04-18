رئيس البرلمان العربي من بغداد: العراق دولة محورية في منظومة العمل العربي المشترك

وصل رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث استقبله الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي.

وأكد اليماحي في تصريح صحفي أن العراق دولة محورية في منظومة العمل العربي المشترك، وتحرص دائمًا على بذل جهود حثيثة لدعم أواصر العمل العربي المشترك، مثمنًا الاستضافة الكريمة من مجلس النواب العراقي لأعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، المقرر انعقادها يوم الاثنين المقبل، والتي تأتي في ظل أوضاع استثنائية تمر بها المنطقة العربية.