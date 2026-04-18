أعلنت شركة طيران كندا تعليق الرحلات الجوية من تورنتو ومونتريال إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك مؤقتا؛ بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من احتمال تقليص شركات الطيران في جميع أنحاء العالم لخدماتها مع ارتفاع تكاليف وقود الطائرات في أعقاب الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، التي دخلت في هدنة هشة خلال شهر أبريل الجاري.

وبحسب موقع صحيفة الجارديان البريطانية، فإنه رغم إعلان إيران أمس الجمعة عن إعادة فتح مضيق هرمز، ما ساهم في تخفيف أسعار النفط، إلا أن تكاليف الوقود لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ بعد أسابيع من الانقطاع.

وفي سياق منفصل، طلبت شركة سبيريت إيرلاينز، أمس الجمعة، من الحكومة الفيدرالية الأمريكية مئات الملايين من الدولارات كتمويل طارئ لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود، وفقا لما ذكره موقع "إير كارنت" المتخصص في أخبار صناعة الطيران، نقلا عن مصادر لم تُسمَّ. ولم ترد سبيريت على طلب التعليق فورا.

وأعلنت الخطوط الجوية الكندية، في بيان لها أمس الجمعة، أن أسعار وقود الطائرات قد تضاعفت منذ بداية الصراع الإيراني، ما أثر على بعض الخطوط والرحلات ذات الربحية المنخفضة والتي لم تعد مجدية اقتصاديا، وأضافت: "تجري حاليا تعديلات على جداول الرحلات، بما في ذلك تخفيض عدد الرحلات".

وأكدت شركة الطيران أنه سيتم تعليق الرحلات الجوية من اثنتين من المدن الرئيسية في كندا ابتداء من 1 يونيو، ومن المتوقع استئناف الخدمة في 25 أكتوبر.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية، نقلا عن متحدث باسم شركة طيران كندا، أن المسارات المتأثرة تشمل رحلة واحدة من مونتريال وثلاث رحلات من تورنتو.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة الطيران الأسترالية الرائدة "كانتاس" وشركة "فيرجن أستراليا" عن زيادات في أسعار التذاكر وتخفيضات في عدد الرحلات الجوية.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا من أن أوروبا لا تملك سوى احتياطيات من وقود الطائرات تكفي لستة أسابيع فقط قبل أن تواجه نقصا حادا، وعزا فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، ذلك إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفا أن إلغاء الرحلات الجوية سيحدث قريبا إذا لم تُستأنف إمدادات النفط من المنطقة في الأسابيع المقبلة.