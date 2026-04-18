- طلعت مصطفى: مصر تتحرك بثبات وثقة وبرؤية واضحة تضع الاقتصاد والتنمية في صدارة الأولويات

- الأهم من الأرقام هو ما تعكسه هذه الأرقام من ثقة..الثقة في الاقتصاد المصري..والثقة في قدرة القطاع الخاص..والثقة في المستقبل

- المشروع يتكون من 165 برجا ويسهم بما يعادل 818 مليار جنيه في حصيلة ضرائب للموازنة العامة للدولة





شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، فعاليات الإعلان عن إطلاق المشروع التنموي العمراني لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (The Spine)، بمدينة القاهرة الجديدة، والذي يتم تنفيذه بمشاركة البنك الأهلي المصري، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه.

وحضر الفعاليات حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من كبار المسئولين، ومسئولي وممثلي مجموعة طلعت مصطفى.

وخلال فعاليات الإطلاق، تم عرض فيلم تسجيلي تناول تفاصيل إنشاء المدينة الجديدة، ثم ألقى هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، كلمة، أشار خلالها إلى أن "اليوم ليس مجرد إطلاق مشروع، بل هو إعلان عن رؤية جديدة، وهي رؤية بناء مدن المستقبل، وكيفية تحويلها إلى منصات اقتصادية قادرة على المنافسة عالمياً.

وعبر طلعت مصطفى عن سعادته في حضوره لإطلاق مشروع The Spine، قائلا: نحن نعيش في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، وهناك تحولات جيوسياسية، وإعادة تشكيل لمراكز القوى الاقتصادية، فضلا عن المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات والعقول، وفي قلب هذه التغيرات، تتحرك مصر بثبات وثقة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرؤية واضحة تضع الاقتصاد والتنمية في صدارة الأولويات.

وأضاف طلعت مصطفى: من هذا المنطلق لم يكن هدفنا تطوير مشروع جديد، بل كان الهدف هو خلق وِجهة اقتصادية متكاملة، تربط بين رأس المال والفرص، والتكنولوجيا والإنسان، وهو مشروع The Spine، وهو العمود الفقري لاقتصاد حديث يتشَكل الآن في مجموعة طلعت مصطفى، مؤكدا أنه لم يكن دورنا يوماً مجرد بناء مشروعات، بل كان دائما دراسة متعمقة لإضافة تطوير للحياة، وبناء مُدن، وصناعة قيمة، وتطوير أنماط حياة، ومع مشروع The Spineننتقل إلى مرحلة جديدة؛ حيث إننا لا نبني أبراجاً فحسب، بل نبني نموذجاً اقتصادياً مُتكاملاً، كما أننا لا نقدم وحدات بل نقدم منظومة أعمال عالمية متكاملة.

وقال طلعت مصطفى إن هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعا لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟، وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر اطارا تنظيمياً مرنا، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة.

وأوضح طلعت مصطفى أن مشروع The Spine ليس مجرد مشروع، بل مدينة حية، مدينة تفكر، تتعلم، وتتطور، مضيفا أن المشروع تم تصميمه ليكون وجهة عالمية أيقونية ومحوراً مُتكاملاً للسكن العصرى، والمال والأعمال، والتسوق، والترفيه، والابتكار داخل مدينة فائقة الذكاء ذاتية التعلم تَعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإدارة الذكية، ولذا فنحن نقدم نموذجا مُتقدما لما نطلق عليه (( Cognitive City ، أوالمدينة المعرفية المتكاملة))، وهي أول مدينة بشبكة طرق لوجيستية كاملة تحت الأرض حيث تتحول المدينة من مساحة صَماء إلى كيان ذكي يتفاعل ويتطور مع مستخدميه.

وحول حجم استثمارات المشروع، لفت طلعت مصطفى إلى أننا نتحدث عن مشروع بحجم غير مسبوق باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه لرأس مال مدفوع 69 مليار جنيه يُشاركنا فيه أكبر المؤسسات المالية المصرية وهو البنك الأهلي المصري، وهناك أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ومساهمة مباشرة بما يعادل 1% من الناتج المحلي الاجمالي (GDP)، ومتوقع عشرات الملايين من الزُوار سنويًا.

وأشار طلعت مصطفى إلى أن المشروع يتكون من165 برجا (ما بين سكني وإداري وفندقي)، ويسهم بما يعادل 818 مليار جنيه في حصيلة ضرائب للموازنة العامة للدولة، كما يتوافر بالمشروع أكثر من مليون ونصف مليون متر مسطحات خضراء ومفتوحة تمثل 70% من مسطح المشروع، لافتا إلى أن هناك لأول مرة في مصر يوجد تغطية تأمينية تتجاوز 30 مليار جنيه مع أحدث الخدمات الطبية العالمية المقدمة من (هيوستن ميثوديست).

وأضاف: يعمل التصميم على الحد من الانبعاثات الكربونية للوصول العلمي إلى بيئة نظيفة متوازنة تسهم في التوجه العالمي للحفاظ على صحة جيدة مع طول الأعمار، وقد صُمم المشروع للحد من الضوضاء، بما يجعل البيئة هادئة مناسبة للسكن و العمل.

وتابع: لكن الأهم من الأرقام هو ما تعكسه هذه الأرقام من ثقة، الثقة في الاقتصاد المصري، والثقة في قدرة القطاع الخاص، والثقة في المستقبل، ورسالتي اليوم إلى مجتمع الأعمال "هذه ليست فرصة تقليدية، كما أن هذه دعوة للمشاركة في بناء واحد من أهم مراكز الأعمال في المنطقة، وهي بيئة صُممت لتنجحوا فيها وتنطلقوا منها إلى العالم".

وأكد هشام طلعت، أنه في تاريخ الأمم، هناك مشروعات تُبنى، وهناك مشروعات تُغيّر قواعد اللعبة، ومشروع The Spine هو من النوع الثاني؛ فنحن لا نُطلق مشروعاً فقط، بل نؤسس لمرحلة جديدة، مرحلة نصنع فيها المستقبل، داعيا أن يحفظ الله عز وجل مصر، وأن يوفقنا جميعاً لما فيه خيرها وتقدمها.



