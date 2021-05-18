الرئيس الفرنسي يعلن اسقاط 5 مليارات دولار من ديون السودان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إسقاط ديون مستحقة على السودان بقيمة 5 مليارات دولار.

وقال ماكرون خلال المؤتمر الذي تستضيفه فرنسا لدعم الحكومة الانتقالية في السودان، إن السودان أوفى بكل الشروط اللازمة للانضمام إلى مبادرة دعم الدول المثقلة بالديون، مضيفا أن فرنسا قدمت قرضا طارئا للسودان بقيمة 5ر1 مليار دولار لمساعدته في سداد التزاماته المتأخرة لصندوق النقد الدولي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان وزير المالية الفرنسية برونو لومير قد قال في وقت سابق من اليوم إن بلاده قررت تقديم مساعدات بقيمة 5ر1 مليار دولار كقرض طارئ للسودان بهدف مساعدته على سداد ديونه المتأخرة لصندوق النقد الدولي.

وقال لومير الذي كان يتحدث وإلى جواره رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن "هذه المساهمة تظهر قوة شراكتنا وثقتنا في السودان".

وكانت ألمانيا قد تعهدت في وقت سابق من اليوم بمزيد من المساعدات للدولة الأفريقية المثقلة بالديون.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين أنه يجب إعطاء "الضوء الأخضر لتخفيف الديون" عن السودان خلال مؤتمر العاصمة الفرنسية، مضيفا أن ألمانيا مستعدة للمشاركة بشكل كامل في هذا الأمر.

وأشار ماس إلى مؤتمر برلين بشأن السودان الذي انعقد العام الماضي، موضحا أن هذا المؤتمر أعاد السودان إلى المجتمع الدولي للمرة الأولى عقب عقود من العزلة.

وبحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية، تم التعهد في ذلك الوقت بتقديم مساعدات بقيمة نحو 8ر1 مليار دولار للسودان.

ويسعى المجتمع الدولي إلى دعم السودان في الانتقال إلى الديمقراطية. ووفقا لتقارير سابقة، منحت الولايات المتحدة السودان من قبل قرضا بقيمة 15ر1 مليار دولار حتى يتمكن من تسوية متأخراته مع البنك الدولي.