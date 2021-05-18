 محافظ الشرقية: 725 جنيها تسعيرة توريد أردب القمح بدرجة نقاوة 23.5 - بوابة الشروق
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محافظ الشرقية: 725 جنيها تسعيرة توريد أردب القمح بدرجة نقاوة 23.5

فاطمة علي:
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 2:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 2:46 م

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم تحديد سعر توريد أردب القمح بموسم حصاده، ليكون بسعر 725 جنيه للأردب الواحد بدرجة نقاوة 23.5.

 

جاء ذلك خلال تفقده صومعة أبو حماد الجديدة بمدينة القُرين، والتي تضم 12 خلية بسعة تخزينية 60 ألف طن، موضحا أن إجمالي ما تم توريده للصومعة حتى الآن بلغ 41 ألفا و307 أطنان قمح.

 

وعاين المحافظ، القمح داخل الأجولة للتأكد من نظافته ودرجة نقاوته وخلوة من الشوائب والحشرات و‏الرمال.

 

ورافق المحافظ، خلال جولته، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية.

 


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