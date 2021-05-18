مستشار الرئيس الفلسطيني عن مبادرة السيسي لإعادة إعمار غزة: كل كلمات الشكر لا تفي مصر حقها

أشاد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلانه عن مبادرة تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، قائلًا: «كل كلمات الشكر لا تفي مصر حقها».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، إن كل فلسطيني يعتبر نفسه مواطنًا مصريًا والعكس صحيح، موضحًا أن مصر كانت على الدوام ظهيرًا وسندًا للشعب والقضية الفلسطينية منذ بدايتها.

وأضاف أن مبادرة الرئيس السيسي، لإعادة إعمار غزة ليست بجديدة، لأنها تعتبر تعبيرًا عن الموقف الطبيعي والثابت لمصر في دعم البلدان العربية والإسلامية، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته والتي تعد تعبيرًا عما يجول في خاطر كل مواطن مصري.

وعن تصريح الرئيس السيسي بشأن ضرورة إيجاد حلًا جذريًا للقضية الفلسطينية وإنهاء العنف، خلال القمة المنعقدة في فرنسا حاليًا، أوضح أن ما قاله الرئيس السيسي هو نفسه الموقف الفلسطيني ويعتبر تعبيرًا عن الموقف الخطاب الفلسطيني، مؤكدًا أنه لابد من إيجاد حل للخروج من دائرة العنف المزرية.

وذكر أن السبب في العنف هو وجود الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وانتهاكه لكرامة الشعب الفلسطيني ولحرمة المقدسات الدينية له، مشيرًا إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع حلًا للعنف، وإنهاء الاحتلال.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ نتيجة الأحداث الأخيرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعلن عن قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار بالقطاع.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تأييده للمبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة، معلنا تخصيص 50 مليون جنيه من الأوقاف المصرية لتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالي غزة.