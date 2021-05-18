أعضاء بالكونجرس يطالبون بتجميد صفقة أسلحة أمريكية مع إسرائيل

طالب عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، بتجميد صفقة الأسلحة التي أقرتها إدارة الرئيس جو بايدن مع الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 750 مليون دولار، والتي تحتوى علي أسلحة وصواريخ متطورة. وفق القناة 12 الإسرائيلية.



ووفق القناة الإسرائيلية، فإن رئيس لجنة الخارجية جرجوري ماكس والمعروف بتأييده لـ"إسرائيل" ضمن القائمة التي طالبت بايدن بتجميد الصفقة وإعادة دراستها بسبب التصعيد الحالي مع غزة.



يأتي ذلك في ظل الحديث عن زيادة الضغوطات التي يتعرض لها بايدن من داخل الحزب الديمقراطي ومن المجتمع الدولي ومطالبته برفع الغطاء السياسي عن الاحتلال ومنعه من استمرار عدوانه على غزة والعمل بقوة لإنهاء التصعيد ووقف إطلاق النار.



وأمس الإثنين، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار للاحتلال، في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عدوانا على الأراضي الفلسطينية، وخصوصا ضد قطاع غزة، وتتهمها جهات حقوقية دولية بارتكاب جرائم حرب.



وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن عددا من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين في الكونجرس عبروا عن معارضتهم للصفقة، بعدما تم إخطار الكونجرس بهذه الصفقة في 5 مايو الجاري.



ووقع 28 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، الليلة الماضية، على عريضة دعوا فيها بايدن إلى وقف عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة.