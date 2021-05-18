الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني في الخليل بزعم إحباط عملية طعن

أطلق الجيش الإسرائيلي، النار على فلسطيني في الخليل بزعم إحباط محاولة تنفيذ عملية طعن.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي القول إنه لم يكن هناك أي ضحايا أو مصابين جراء الحادث، فيما جرى قتل المواطن الفلسطيني.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي -وفقا لمصادر إعلامية أخرى- إسقاط طائرة مسيرة فوق بيسان شمال الأغوار يعتقد أنها قدمت من سوريا.

يذكر أن القصف المدفعي الإسرائيلي تجدد اليوم على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من قطاع غزة، كما شن الطيران والزوارق الحربية الإسرائيلية أكثر من 60 غارة منذ مساء أمس الاثنين، على مناطق متفرقة في القطاع، جميعها طالت مقار حكومية تابعة لحركة حماس، ومنازل فارغة مخلاة لقادة من الحركة، ومواقع للفصائل، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية خالية وشوارع ومرافق عامة.