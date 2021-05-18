قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المناهج الدراسية بالجامعات تنتهي بنهاية شهر مايو وبداية يونيه المقبل، موضحًا أن امتحانات نهاية العام الدراسي تبدأ في يونيه لتنتهي في يوليو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي ييوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء الاثنين، أن لوائح الكليات الحكومية والخاصة تنظم مسألة الامتحانات، مشيرًا إلى أن البعض منها يعتمد نظام الساعات المعتمدة والآخر يعمل على نظام الفصول الدراسية.

وذكر أن أهم شيء في وضع جداول الامتحانات هو الاستخدام الأمثل للامكانيات اللوجستية داخل الجامعات؛ لضمان عدم وجود أي كثافات داخل قاعات الدراسة، مضيفًا أن كل جامعة ستضع الجدول الخاص بها مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

وأكد أن إجراءات وضع جداول الامتحانات بما يتوافق مع الامكانيات اللوجيستية ساري على الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، منوهًا بأن أفرع الجامعات الدولية تحكمها الوائح الخاصة بالجامعة الأم.

