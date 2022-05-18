أول جندي روسي يمثل أمام المحاكمة في أوكرانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب

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بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على بدء روسيا غزوها لأوكرانيا، بدأت اليوم الأربعاء أول محاكمة لجندي روسي في كييف بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأقر الجندي المتهم، والذي يبلغ من العمر 21 عاما، بأنه مذنب في بداية المحاكمة التي تم بثها على الهواء مباشرة.

وتم توجيه الاتهام للجندي الذي ينحدر من سيبيريا بقتل مدني، يبلغ من العمر 62 عاما، في مدينة سومي، بشمال شرقي أوكرانيا.

ويواجه الجندي عقوبة السجن مدى الحياة، حال الإدانة.

واتهمت كييف الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق منذ غزو الأراضي الأوكرانيية يوم 24 شباط/فبراير، وهي اتهامات تدعمها منظمات حقوق انسان دولية.

وأثارت لقطات مدنيين تعرضوا للإعدام في بلدات بوتشا وإربين وهوستوميل وبوروديانكا، خارج كييف، إدانة دولية عند نشرها في أول نيسان/أبريل.

ونفت روسيا ارتكاب أي جرائم حرب في أوكرانيا، واتهمت أوكرانيا بإساءة معاملة أسرى الحرب الروس لدى كييف.