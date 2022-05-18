المؤتمر المصرفي العربي يكرم محمود محيي الدين بجائزة الرؤيـة القياديـة 2022

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كرم اليوم المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بجائزة "الـرؤيـة القـيـاديـة 2022".

جاء ذلك خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 تحت عنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثريها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية"، وذلك برعاية محافظ البنك المركزي طارق عامر.

كما تم تكريم الدكتور زياد فريز المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني "محافـظ العام 2021"، كما كرم عادل عبد الوهاب الماجد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان/ الكويت، جـائـزة "الشخصية المصرفية العربية 2021".

وحضر المؤتمر محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، والشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، والدكتور جوزف طربيه، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.