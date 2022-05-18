المرحلة الأولى كلفت 500 مليون جنيه



قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، إنّ المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر كلفت 500 مليون جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المرحلة الثانية من المشروع (الشمالية - الجنوبية) سيتم الانتهاء منها بحلول شهر أكتوبر المقبل، بتكلفة 650 -700 مليون جنيه.

وأوضح أن الممشى متاح للجميع، ولا يتم منع أحد باستثناء وجود سلوك صارخ، مشيرًا إلى أنّ مستخدم الممشى عليه أن يتعامل بأنه المالك ومن ثم عليه المحافظة على المكان.

وأشار إلى أنّ هناك عمليات تخريب وقعت تجاه الممشى (في مناطق المرحلة الأولى التي تم افتتاحها)، موضحًا أن المكان مزود بكاميرات، كما أنّ هناك محاضر تم تحريرها في هذا الصدد.

ولفت إلى أنه يتم حاليا حصر كل التلفيات التي وقعت، معقّبًا: «نحن نتعلم من التجربة فيما يخص التعامل في المستقبل، سواء بإدارة المكان عبر أفراد الأمن أو زيادة عدد كاميرات المراقبة».