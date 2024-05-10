 إلهام شاهين: أعتز بدراستي للمسرح في أكاديمية الفنون المصرية - بوابة الشروق
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إلهام شاهين: أعتز بدراستي للمسرح في أكاديمية الفنون المصرية


نشر في: الجمعة 10 مايو 2024 - 12:43 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مايو 2024 - 12:43 م

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، مجموعة من الصور لها خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي لمهرجان إيزيس لمسرح المرأة، بالمجلس الأعلى للثقافة.

وقالت شاهين: "افتتاح المهرجان 16 مايو بالأوبرا، وتشرف جدا أن أكون الرئيسة الشرفية لهذه الدورة، هذا المهرجان دولي ويشارك فيه عدد من الفرق الأوروبية والعربية".

وأوضحت أن المهرجان يهتم بالأعمال التي تهتم بقضايا المرأة أو أن يكون صناعها نساء، مؤكدة اعتزازها بكونها درست المسرح بأكاديمية الفنون المصرية، متمنية التوفيق لكل المشاركين.

ووجهت إلهام شاهين دعوة للجمهور لحضور المسرحيات، و المشاركة في الندوات النقاشية، لكي يتم الارتقاء بالفكر والثقافة.

 

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