أمين عام الأمم المتحدة: أي هجوم بري إسرائيلي على رفح سيؤدي لكارثة إنسانية

حذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، من أن أي هجون بري للاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة، سيؤدي إلى كارثة إنسانية هائلة.

وقال جوتيريش، خلال زيارة إلى العاصمة الكينية نيروبي، نعمل بنشاط مع جميع الأطراف المعنية من أجل استئناف إدخال الإمدادات المنقذة للحياة، بما في ذلك الوقود الذي تشتد الحاجة إليه، عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، مضيفا أن المجاعة في قطاع غزة تلوح في الأفق.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) نفاد المخزونات الغذائية في جنوب قطاع غزة خلال أيام، داعية المجتمع الدولي إلى الحيلولة دون وقوع المزيد من الشهداء في صفوف الأطفال، مشيرة إلى أن أكثر من 100 ألف شخص غادروا رفح الواقعة جنوبا خلال الأيام الخمسة الماضية، محذرا من أن نقص الوقود قد يؤدي إلى توقف الجهود الإنسانية في غزة خلال أيام.

وتعد رفح هي المحطة الأخيرة لأكثر من مليون نازح فلسطيني، ظلوا يتنقلون من منطقة لأخرى في القطاع بفعل العدوان الإسرائيلي، واليوم صاروا تحت القصف الإسرائيلي المكثف ما يهدد بكارثة إنسانية.