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الإحصاء: 4.5% معدل البطالة بين الذكور خلال الربع الأول من 2023

أميرة عاصي
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 6:31 م | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 6:31 م

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 4,5٪ خلال الربع الأول من عام 2023، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 19,2% خلال الربع الأول لعام 2023.

وأضاف الجهاز، أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 4.5٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالي، بينما كان 4.7٪ في الربع السابق وكذلك 4.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب الجهاز، بلغ معدل البطالة بين الإناث 19.2٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 19.3٪ في الربع السابق، مقابل 17.7٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وأشار الجهاز إلى أن نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) بلغت 60,3٪ خلال الربع الحالي، مقابل 63,0٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين.
فيما بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) نحو 60.3٪ من إجمالى المتعطلين، بنسبة 6٪ لإجمالى الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت 8,6٪ للذكور، 3,1 ٪ للإناث، مقابل 7,7٪ فى الربع السابق منهم الذكور 10,1٪، والإناث 4,8٪.

وبلغت نسبة المتعطلين لاجمالي الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) 27,2٪، منهم 26,4 ٪ للذكور، و28,2٪ للإناث، مقابل 29,4٪ فى الربع السابق، منهم الذكور28,1٪ والإناث 31,0٪، وبلغت إجمالي المتعطلين من الفئة العمرية (25- 29 سنة) نسبة 27.2% حيث بلغت 25,8٪ للذكور، و28,6٪ للإناث، مقابل 25,9٪ فى الربع السابق، منهم الذكور 24,7٪ والإناث 27,3٪.

فيما بلغت نسبة اجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنة) نسبة 39,7٪، حيث بلغت 39,2٪ للذكور، 40,1٪ للإناث خلال الربع الحالي، مقابل 37,1٪ خلال الربع السابق حيث بلغت 37,0٪ للذكور، و36,9٪ للإناث.


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