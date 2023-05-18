موسكو تبدي استعدادها لتوفير منصة تفاوض بين طرفي الصراع بالسودان

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، عن استعداد روسيا للمساعدة في حل الأزمة في السودان، وإن لزم الأمر، توفير منصة للمفاوضات.

جاء ذلك في تصريحات لبوجدانوف على هامش قمة روسيا والعالم الإسلامي في قازان، نقلتها وكالة نوفوستي اليوم حيث تابع: "نحن نعارض التدخل الأجنبي في الشؤون السودانية. يجب على السودانيين حل مشكلاتهم بأنفسهم، ونحن مستعدون للمساعدة في ذلك".

وتعليقا على استعداد روسيا لتوفير منصة للمفاوضات بين أطراف النزاع في السودان، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن روسيا "لا تفرض نفسها على أحد"، إلا أن القضية تتعلق بنوع المفاوضات التي يمكن الشروع فيها، حيث إن هناك توجهات مختلفة بين السودانيين.

واندلع القتال في السودان منذ 15 أبريل بين قوة الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" والجيش النظامي السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.